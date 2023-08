Ein 77-jähriger Wohnmoblilfahrer ist am Montag in Mengerskirchen (Limburg-Weilburg) durch sein Fahrzeug mitgeschleift und schwer verletzt worden.

Der Mann stieg an einer Schranke an einem Kartenlesegerät aus und vergaß dabei, die Handbremse zu ziehen. Der Wagen rollte nach hinten und schleifte den in der geöffneten Tür stehenden Fahrer mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.