Seit Jahresbeginn hat es in Hessen nach Angaben des Regierungspräsidiums Darmstadt mehr als 100 Waldbrände gegeben.

Wegen der anhaltenden Trockenheit könne die Waldbrandgefahr in der kommenden Woche noch zunehmen, teilte die Behörde am Freitag mit. Der Deutsche Wetterdienst stufte die Gefahr am Freitag im Rhein-Main-Gebiet und um Darmstadt als "hoch" ein. Am Frankfurter Flughafen galt die höchste Gefahrenstufe. Forstämter und Polizei-Fliegerstaffel wurden vom Land angehalten, Waldgebiete verstärkt zu überwachen. 2021 hatte es in Hessens Wäldern 29-mal gebrannt.