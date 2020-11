Seit dem Morgen brennt ein Umspannwerk in Frankfurt-Höchst. Weite Teile im Frankfurter Westen haben keinen Strom, mehr als 100.000 Menschen sind betroffen.

Im Frankfurter Westen haben seit Dienstagmorgen mehr als 100.000 Menschen keinen Strom. Das teilte die Feuerwehr Frankfurt mit. Betroffen sind vor allem die Frankfurter Stadtteile Nied und Höchst. Auch Griesheim, Zeilsheim, Sossenheim und Sindlingen seien in Teilen davon betroffen, sagte die Feuerwehr. Das gilt laut Betreiber Süwag auch für Unterliederbach.

Wegen des Stromausfalls kann es bei den S-Bahn-Linien S1 und S2 zu Verspätungen kommen.

Ursache für den Stromausfall ist ein Brand an einem Umspannwerk im Stadtteil Höchst. Die Feuerwehr war am Morgen zu dem Brand gerufen worden. Seither dauern die Löscharbeiten an. Die Feuerwehr Frankfurt ermittelt, welche Einrichtungen kritischer Infrastrukur wie Krankenhäuser oder Pflegeheime in dem Bereich liegen und bereitet notwendige Maßnahmen vor.

Unklar, wann Haushalte wieder Strom haben

Ob es eine andere Möglichkeit gibt, die betroffenen Stadtteile mit Strom zu versorgen, teilte der Stromversorger Süwag am Dienstagmittag nicht mit. Keine Aussage konnte zudem dazu getroffen werden, wann die Stadtteile wieder Strom haben werden.

Die Feuerwehr konnte auf Anfrage noch keine Angaben zu den Ursachen des Brandes machen. Verletzt worden sei niemand.

