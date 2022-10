Mehr als 140 Betroffene von Todesfahrt in Berlin - Opfer auch aus Hessen

Nach der Todesfahrt in Berlin am 8. Juni haben die Behörden insgesamt 142 Betroffene registriert.

Sie kommen aus Hessen sowie sieben weiteren Bundesländern und drei anderen EU-Staaten, wie die Senatsjustizverwaltung mitteilte. Von der mutmaßlichen Amoktat besonders betroffen war eine Schulklasse aus Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg). Die Lehrerin starb, ein Lehrer und sieben Schüler kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. Der 29 Jahre alte Fahrer war mit dem Auto in zwei Menschengruppen gefahren. Er ist in einer psychiatrischen Klinik.