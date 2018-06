Über ein Jahrzehnt lang hat ein Mann aus Mühltal seine Stieftochter fast wöchentlich sexuell missbraucht. Vor dem Landgericht Darmstadt gestand der 48-Jährige seine Taten und muss für viele Jahre ins Gefängnis.

Das Martyrium des Mädchens begann im Alter von gerade mal fünf Jahren. Zwischen 2003 und 2014 verging sich ihr Stiefvater aus Mühltal (Darmstadt-Dieburg) regelmäßig an dem Kind. Mehr als 300 Fälle sah das Darmstädter Landgericht in seinem Urteil vom Mittwoch als erwiesen an.

Es verurteilte den 48-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes und einer Schutzbefohlenen zu sieben Jahren und neun Monaten Haft. Der Mann hatte die Vorwürfe zugegeben.

Geständnis heimlich aufgenommen

Die Stieftochter ist inzwischen 19 Jahre alt und hatte ihren Peiniger im Oktober 2017 angezeigt. Gemeinsam mit ihrer bis dahin offenbar ahnungslosen Mutter war das Opfer zur Polizei gegangen und hatte ein zuvor heimlich aufgenommenes Geständnis des Beschuldigten vorgelegt. Der Mann wurde daraufhin am 19. Oktober in Untersuchungshaft genommen.

Der Anwalt der Nebenklägerin sprach angesichts der beinahe wöchentlichen Vergewaltigungen von einem fast elfjährigen Martyrium. "Der Angeklagte sollte sich vor Augen halten, dass er die Kindheit meiner Mandantin nicht nur beeinträchtigt, sondern ganz erheblich zerstört hat", sagte er. Die junge Frau sei inzwischen in psychologischer Behandlung.

Hinweise in der Vergangenheit

Bereits im Jahr 2000 war gegen den Mann im Rahmen einer anderen Beziehung wegen des Verdachts auf sexuellen Kindesmissbrauch ermittelt worden. Die Ermittlungen waren aber damals mangels Beweisen eingestellt worden.

Auch Hinweise auf Übergriffe im aktuellen Fall in den Jahren 2003 und 2006 ließen sich nicht bestätigen.

