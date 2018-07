Im Technikraum einer Tiefgarage des Frankfurter Shopping-Palasts MyZeil sind zigtausende Liter Wasser aus einer Wand gekommen. Die Arbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Nacht. Höchstwahrscheinlich handelte es sich um Grundwasser.

Mit 50 bis 100 Liter pro Minute strömte einem Feuerwehrsprecher zufolge am Dienstag Wasser aus der Wand eines Technikraums in einer Tiefgarage des Einkaufscenters MyZeil in Frankfurt. Bis zum späten Abend waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Wassermassen abzupumpen und in die Kanalisation zu führen.

Grundwasser - "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit"

Bis zu diesem Zeitpunkt waren den Schätzungen zufolge bereits mindestens 30.000 Liter aus der Wand geflossen. Woher das Wasser kam, wusste auch Stunden nach Beginn des Einsatzes am frühen Nachmittag noch niemand. Ein Experte des Umweltamtes war vor Ort, um die Herkunft zu klären.

Der Fachmann kam zu dem Schluss, dass es sich mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" um Grundwasser handelte, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Zuvor waren auch eine geborstene Leitung oder Geothermie-Wasser aus größeren Tiefen in Erwägung gezogen worden.

Feuerwehr Frankfurt @feuerwehrffm In einem Technikraum der Tiefgarage strömt kontinuierlich Wasser aus einer Wandöffung, welches von uns abgepumpt wird. Derzeit wird vom Umweltamt geprüft, ob es sich um Grund-, Leitungs- oder Geothermiewasser handelt. Danach entscheiden sich weitere Maßnahmen. ^rh

Nach der Abklärung begann die Feuerwehr gegen 23 Uhr damit, die Abdichtung der Wand vorzubereiten. Dazu wurde eine angrenzende Straße gesperrt. Wegen des zu dieser Zeit geringen Verkehrsaufkommens hielten sich die Behinderungen aber in Grenzen.

Höhe der Schäden unklar

Verletzt wurde niemand. Unklar war auch am späten Abend noch, ob und welche Schäden am Gebäude oder an der in dem betroffenen Raum befindlichen Technik entstanden sind.