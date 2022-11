Mehr als 40 Fische verenden in illegalem Netz

Angler haben am Samstag ein illegales Stellnetz am Ufer des Diemelsees (Waldeck-Frankenberg) gefunden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich in dem 10 Meter langen Netz über 40 Fische verfangen, darunter Barsche und Zander. Alle Tiere waren tot, einige bereits am verwesen. Die Wasserschutzpolizei ermittelt unter anderem wegen Fischwilderei.