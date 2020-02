Einsatz- und Rettungswagen am Tag danach am Tatort in Volksmarsen.

Einsatz- und Rettungswagen am Tag danach am Tatort in Volksmarsen. Bild © picture-alliance/dpa

Der Mann, der sein Auto am Rosenmontag in eine Menschenmenge am Rande eines Karnevalumzugs steuerte, war offenbar nüchtern. Zu seinem Motiv ist weiter nichts bekannt. Die 52 Verletzten sind zwischen 2 und 85 Jahre alt.

Fahrer von Volkmarsen war nicht betrunken

Täter ist weiterhin nicht vernehmungsfähig

Am Dienstag befanden sich noch 35 Menschen in stationärer Behandlung

Aktuelle Entwicklungen im Ticker

Der Mann, der am Montag mit einem Auto in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg) in eine Menschenmenge gefahren ist, war nicht alkoholisiert, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstagvormittag sagte. Ob er unter Drogeneinfluss gestanden habe, steht noch nicht fest. Bislang sei der Mann nicht vernehmungsfähig.

Der 29-Jährige war beim Rosenmontagszug in der nordhessischen Kleinstadt mit einem Auto wahrscheinlich vorsätzlich in eine Menschenmenge gefahren. Bei dem Vorfall wurden 52 Menschen verletzt: 35 von ihnen schwer, 17 leicht. Unter den Opfern sind 18 Kinder, wie die Polizei berichtete.

Zweite Festnahme wegen "Gaffervideo"

Auch der Fahrer zog sich Verletzungen zu - daher konnte die Polizei ihn noch nicht vernehmen. Beamte nahmen den Mann noch am Tatort fest. Er lebt in Volkmarsen. Sein Motiv ist weiterhin unklar. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen versuchter Tötung. Nach Aussagen von Augenzeugen steuerte der Mann sein Auto mit hoher Geschwindigkeit in die Zuschauermenge.

Ein sogenanntes Gaffervideo führte am Montag zu einer zweiten Festnahme. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft sagte, gegen den Festgenommenen werde wegen "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Filmaufnahmen" ermittelt. Ob der Mann darüber hinaus in einem Zusammenhang zu dem Vorfall stehe, etwa ein Komplize des Täters sei, müsse man noch herausfinden.

Unter den 52 Verletzten sind 18 Kinder

Am Dienstag befanden sich noch 35 Menschen in stationärer Behandlung, wie die Polizei mitteilte. Weitere 17 Menschen wurden ambulant behandelt. Die Zahl der verletzten Kinder liege bei 18. Wie stark die Opfer jeweils verletzt sind, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, sind die Opfer zwischen zwei und 82 Jahren alt. Gegen Mittag wollten die Ermittler weitere Angaben zu dem Vorfall machen.

Polizei bittet keine Fotos zu verbreiten

Die Polizei warnte unterdessen vor dem Verbreiten angeblicher Fotos des Täters, was wie in solchen Fällen mittlerweile üblich in den Sozialen Medien passierte. "Bei der abgebildeten Person handelt es sich definitiv nicht um den Täter", schrieb die Polizei Nordhessen bei Twitter: "Teilen Sie keine Falschnachrichten!" Derzeit kursierten Fotos, die angeblich die Festnahme des Täters zeigen, hieß es in dem Tweet.

Keine generelle Absage von Fastnachtsumzügen

Nachdem einige Kommunen ihre für Fastnachtsdienstag geplanten Umzüge wegen des Vorfalls von Volkmarsen abgesagt hatten, gab es vom Landeskriminalamt und vom Innenministerium keine allgemeine Absage aller Umzüge. Der Polizei lägen "keine konkreten Hinweise vor, dass Umzüge in Hessen am heutigen Tag gefährdet sind", hieß es. Letztlich entschieden die Veranstalter vor Ort. Die Polizei schicke mehr Beamte auf die Straßen.

Die Veranstalter der größten Fastnachtsdienstagsumzüge in Frankfurt ("Klaa Paris") und Dieburg machten bekannt, dass ihre Veranstaltungen stattfänden. Sie wollten sich die Feiern nicht kaputt machen lassen. Welche Umzüge abgesagt wurden, steht in unserem Volkmarsen-Ticker.

Sendung: hr-iNFO, 25.02.2020, 11 Uhr