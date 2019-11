Er soll sein Wohnhaus an der Bergstraße mit einer selbst gebastelten Bombe gesprengt haben: Deswegen steht ein 60-Jähriger vor dem Landgericht Darmstadt. Die Staatsanwaltschaft hat nun sieben Jahre und drei Monate Haft für den Angeklagten gefordert.

Weil er offenbar der Zwangsversteigerung seines Anwesens zuvorkommen wollte, soll ein heute 60-jähriger Mann im März sein Haus in Birkenau (Bergstraße) gesprengt haben. Seit August steht er deswegen vor dem Landgericht Darmstadt.

In ihrem Plädoyer am Donnerstag hat die Staatsanwaltschaft sieben Jahre und drei Monate Haft für den Angeklagten gefordert. Der Verteidiger des Mannes plädierte hingegen auf Freispruch. Bei der Explosion des Einfamilienhauses war niemand verletzt worden, zwei andere Gebäude wurden durch umherfliegende Trümmer beschädigt. Das Haus selbst brannte bis auf die Grundmauern nieder. An dem Tag stand eine Zwangsversteigerung an.

Ein Urteil wurde noch für Donnerstag erwartet.

Nach zwei Tagen Festnahme

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und schwere Brandstiftung vor. Nach ihren Ermittlungen hatte der Mann mit einem selbstgebauten Zeitzünder Gas und Kraftstoff im Haus zur Explosion gebracht.

Der Angeklagte war zwei Tage später festgenommen werden, als er sein Trümmergrundstück aufsuchte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 60-Jährige, ein selbstständiger Handwerker, nach der Explosion flüchten wollte. In seinem Auto seien unter anderem Taschen mit Kleidung, zwei Smartphones, Notebooks, aber auch Elektroschocker und Reizgas gefunden worden.

Sachschaden: 400.000 Euro

Die Zwangsversteigerung hatten Mutter sowie die Bank des Angeklagten im Februar 2018 beantragt. Der Verkehrswert des Hauses war auf 200.000 Euro geschätzt worden. Der entstandene Sachschaden betrug 400.000 Euro.