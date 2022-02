Mit ihrem Geburtstag beweist die kleine Ceyda bestes Timing: Sie kommt am 2.2.2022 um exakt 2.22 Uhr im Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda zur Welt. Dabei hatten die Eltern sich auf ein ganz anderes Datum eingestellt.

Ceyda Müller hat die Schnapszahl sogar noch mehr auf die Spitze getrieben: "Ihr Geburtsgewicht war eigentlich auch 3.022 Gramm", erklärt Papa Ayhan Müller gegenüber dem hr. Die Hebamme habe im Geburtsbericht aber 3.020 Gramm daraus gemacht. "Sind ja auch so genug Zweien", meint der 33-Jährige.

Er habe vor der Geburt mit seiner Frau Sedef noch Späße gemacht, wie es wohl wäre, wenn ihre Tochter an einem solchen Datum auf die Welt käme. Damit gerechnet hat das Paar aber nicht: Der errechnete Geburtstermin war der 13. Februar, Ceyda kam also neun Tage zu früh.

Eine lange Geburt - mit bestem Timing

Aber schon in der Nacht zum 1. Februar setzten bei Sedef Müller die Wehen ein. Im Krankenhaus schickte man das Paar trotzdem wieder nach Hause - es dauere noch etwas, hieß es. Am nächsten Morgen wurde die werdende Mutter schließlich aufgenommen. "Gegen 10 Uhr kam meine Frau an den Wehenschreiber. Um 17 Uhr dachte ich: So, wie es aussieht, kommt sie definitiv vor dem 2. Februar", erzählt Ayhan Müller.

Falsch gedacht: Die kleine Ceyda ließ sich noch weitere neun Stunden Zeit und kam genau im richtigen Moment zur Welt. Im Trubel der Geburt achtete zunächst niemand im Kreißsaal auf die genaue Geburtszeit. Gut, dass Papa Ayhan die Geburt gefilmt und damit den Beweis auf Video festgehalten hatte - es war genau 2.22 Uhr.

Drei Schnapszahl-Babys in Fulda geboren

"Die Zahl ist unglaublich", findet Ayhan Müller. "Aber ich habe das gleiche gefühlt wie bei der Geburt meiner älteren Tochter: Aus ihr wird etwas Schönes werden!" Auch die 10-jährige Schwester Cecilia ist überglücklich. Sie sei "richtig stolz" auf das Schnapszahl-Datum, verrät sie. "Der 3. wäre auch gut gewesen, aber der 2.2. ist einfach am besten."

Laut Herz-Jesu-Krankenhaus sind dort insgesamt drei Kinder am 2. Februar geboren. Ein so perfektes Timing wie Ceyda besaß aber kein anderes Baby.