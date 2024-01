Die Zahl der neuen Windräder in Hessen ist im vergangenen Jahr gestiegen.

37 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 163 Megawatt gingen in Betrieb, wie der Bundesverband Windenergie und der Verband VDMA Power Systems am Dienstag mitteilten. Zum Jahresende drehten sich in Hessen insgesamt 1.181 Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 2.500 Megawatt. 2022 waren es nach Angaben des Wirtschaftsministeriums 15 neue Anlagen gewesen. In früheren Jahren ging der Ausbau zeitweise deutlich schneller: 2016 und 2017 gingen 206 Anlagen in Betrieb.