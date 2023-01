Die Wolfspopulation in Hessen wird in diesem Jahr voraussichtlich weiter anwachsen.

Davon geht Expertin Ploenes vom Wolfszentrum des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden aus. In allen hessischen Wolfsterritorien mit einem Paar oder Rudel werden im kommenden Jahr voraussichtlich Welpen zur Welt kommen. Zudem rechnet Ploenes weiterhin mit durchziehenden Wölfen in Hessen sowie damit, dass weitere Wölfe in Hessen sesshaft werden. Mitte Dezember waren in Hessen drei Rudel bekannt - in Rüdesheim (Rheingau) auch am Truppenübungsplatz Wildflecken in der Rhön und im Stölzinger Gebirge in Nordhessen.