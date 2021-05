Feuer in Deckenverkleidung und in Keller

Die Feuerwehr in Frankfurt war am Sonntag bei mehreren Bränden im Einsatz.

In einer Wohnung im Stadtteil Sachsenhausen brach nach Angaben der Einsatzkräfte ein Feuer in der Deckenverkleidung des Badezimmers aus. Schaden: 40.000 Euro. In einem Haus im Westend brannte Altpapier im Keller. Ein Mensch musste mit einer Rauchvergiftung in die Klinik.