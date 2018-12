Carport und Haus der Hundezüchterin in Wald-Michelbach brannten ab. Vier Tiere verendeten in dem Feuer.

Carport und Haus der Hundezüchterin in Wald-Michelbach brannten ab. Vier Tiere verendeten in dem Feuer. Bild © Keutz TV News

Ein Toter, mehrere verendete Zuchthunde sowie ein evakuiertes Mehrfamilienhaus sind die Bilanz dreier Brände am zweiten Weihnachtsfeiertag in Hessen.

Großkampftag für die Einsatzkräfte am zweiten Weihnachtsfeiertag in Hessen: Bei einem Hausbrand in Ortenberg (Wetterau) starb der 66 Jahre alte Bewohner. In Wald-Michelbach (Bergstraße) wurden mehrere Zuchthunde Opfer von Flammen. In Frankfurt-Praunheim musste ein Mehrfamilienhaus mit über 30 Bewohnern evakuiert werden.

Rollstuhlfahrer stirbt bei Hausbrand

Am späten Vormittag geriet im Ortenberger Ortsteil Selters (Wetterau) ein älteres Einfamilienhauses in Brand. Dabei kam der 66 Jahre alte Hausbesitzer ums Leben. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert, nachdem dichter Rauch aus dem Haus des 66-Jährigen drang.

Für den Hausbewohner, der auf einen Rollstuhl angewiesen war, kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr fand den Mann im Wohnzimmer leblos vor seinem Rollstuhl, berichtete ein Polizeisprecher hessenschau.de. Weitere Menschen befanden sich nicht in dem Haus, ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbargebäude in dem eng bebauten Ort konnte verhindert werden. Wie es zu dem Brand kam, war am Abend noch unklar. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro beziffert.

Zuchthunde verenden in Carport

Im Wald-Michelbacher Ortsteil Siedelsbrunn (Bergstraße) geriet am Mittwochnachmittag ebenfalls ein Einfamilienhaus in Brand. Auch hier waren Nachbarn auf das Feuer aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Als diese eintraf, stand das Haus bereits voll in Flammen, sodass nur mehr ein kontrolliertes Abbrennen möglich war, wie die Polizei berichtete. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden.

Nach ersten Ermittlungen brach der Brand im Bereich eines geschlossenen Carports aus und griff von dort auf einen Baum und das Wohnhaus über. Bei Löschversuchen wurde die 64 Jahre alte Mieterin des Hauses, die dort eine Hundezucht mit insgesamt 14 Wolfshunden betrieb, leicht verletzt.

Im Carport befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes mehrere Wolfshunde. Vier Tiere verendeten, drei wurden verletzt. Die zehn überlebenden Tiere wurden von Nachbarn und der Tierrettung aufgenommen, so ein Polizeisprecher. Die Brandursache war zunächst unklar, der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro beziffert.

Kellerbrand sorgt für Evakuierung

In Frankfurt Praunheim kam es am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus zu einem Kellerbrand. Das Haus wurde dabei stark verraucht und verrußt. Drei Personen wurden durch das verrauchte Treppenhaus gerettet, teilte die Feuerwehr mit. Sie kamen mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Die weiteren rund 30 Bewohner wurden von der Feuerwehr für die Nacht in Hotels untergebracht, da der Wohnblock von der Energie- und Wasserversorgung getrennt werden musste. Brandursache und Höhe des Sachschadens waren noch unklar.

Sendung: hr-iNFO, 26.12.2018, 21 Uhr