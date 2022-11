Weil ein Autofahrer sich bei einer Kontrolle in Ebsdorfergrund (Marburg-Biedenkopf) in der Nacht zum Freitag eine rauschgiftähnliche Substanz in den Mund gesteckt hat, hat die Polizei ihn für eine Stunde durch den Rettungsdienst überwachen lassen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem 37-Jährigen auch ein gefälschter Führerschein und der Personalausweis einer anderen Person gefunden. Gegen ihn wird nun ermittelt.