Der Wintereinbruch sorgt derzeit vor allem im Norden für ein Verkehrschaos. Bei Waldkappel überschlägt sich ein Fahrzeug, auf der A7 sorgt ein umgekippter Lkw weiter für Behinderungen.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen auf vielen hessischen Autobahnen aktuell Geduld aufbringen und sehr vorsichtig fahren. Der Wintereinbruch mit Schnee und Straßenglätte hat am Dienstagmorgen zu zahlreichen Unfällen geführt und sorgt derzeit für erhebliche Behinderungen.

Den längsten Stau gab es zwischenzeitlich auf der A7. Dort war zwischen Malsfeld und Guxhagen (Schwalm-Eder) ein Lkw auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen gekommen, lange Zeit war nur ein Fahrstreifen befahrbar. Vorsichtige Entwarnung gab es gegen 10 Uhr: Die Unfallstelle ist geräumt, der Verkehr rollt wieder.

Unfälle häufen sich

Auf der A44 kam es laut Polizei zudem vor und hinter Waldkappel (Werra-Meißner) zu Glätteunfällen. Nachdem ein Auto zwischen Ringgau und Eschwege in die Leitplanke geknallt war, musste auch hier die Autobahn zwischenzeitlich gesperrt werden. Auf der L3334 kollidierten zwei Autos frontal, eins davon überschlug sich, beide Fahrer kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Doch damit nicht genug der glättebedingten Unfälle in Nordhessen: Der Wintereinbruch mit Schnee und Eis sorgte auch auf der A49 zwischen Felsberg und Gudensberg (Schwalm-Eder) für Verkehrsbehinderungen, hier blockierte ein Kleintransporter die Straße. In der Nähe von Schwebda (Werra-Meißner) kam ein 24-Jähriger von der Straße ab, er wurde verletzt. Das gleiche Schicksal ereilte einen 30-Jährigen aus Witzenhausen, der auf der B80 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Leitplanke prallte.

Weitere Unfälle, die auf plötzliche Gätte zurückzuführen sind, gab es zudem auf der L3422 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Kammerbach, auf der B27 bei Bad Sooden-Allendorf sowie auf der L3464 bei Wendershausen.

Zwei Verletzte bei Unfall in der Rhön

Ein weiterer Unfall ereignete sich am frühen Morgen in Morschen (Schwalm-Eder). Laut Polizeiangaben war ein Kleinbus in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte dann mit einem entgegenkommenden Auto. Der Pkw-Fahrer wurde eingeklemmt und verletzt. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Im mittelhessischen Kernbach (Marburg-Biedenkopf) kam zudem ein Lkw-Fahrer auf der B62 von der Fahrbahn ab und kam erst nach mehreren 100 Metern zum Stillstand. Da der Tank aufriss, dauern die Bergungsarbeiten noch an. Die Bundesstraße ist in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, der Fahrer wurde verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Gersfeld (Fulda) wurden zwei Menschen leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren an einer Kreuzung an der Bundesstraße 284 zwei Autos zusammengestoßen. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt, die Fahrbahn war am Unfallort für eine Stunde voll gesperrt.

Lkw muss ausgeräumt werden, Bergung dauert an

Bereits in der vergangenen Nacht war ein mit Farben und Lacken beladener Lastwagen auf der A7 umkippt. Die blockierte Autobahn wurde zwischen Fulda-Nord und Hünfeld/Schlitz vollgesperrt, erst gegen 12 Uhr wurde wieder ein Fahrstreifen freigegeben.

Das Problem: Die Ladefläche des umgekippten und quer auf der Autobahn liegenden Lkw musste erst komplett freigeräumt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Erst dann konnte abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden.

Laut einer Mitteilung der Polizei hatte der 61 Jahre alte Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen die Betonleitwand geprallt. Der Lkw stürzte um, der Fahrer und sein 56 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Schaden soll bei 70.000 Euro liegen.