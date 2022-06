Dachstuhl in Bebra in Flammen

Mehrere Häuser geräumt Dachstuhl in Bebra in Flammen

Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Bebra (Hersfeld-Rotenburg) ist am späten Mittwochabend in Flammen aufgegangen.

Nach Polizeiangaben wurden benachbarte Häuser im Bereich der Bahnhofstraße geräumt. Anwohner wurden aufgerufen, Türen und Fenster zu schließen. Einzelheiten waren zunächst noch unklar.