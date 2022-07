In Osthessen standen mehrere Felder in Flammen, im Norden musste die A44 gesperrt werden, und bei Cölbe in Mittelhessen haben am Abend mehrere Hektar Wald gebrannt. Die Feuerwehren sind auch am Dienstag wieder im Dauereinsatz.

Videobeitrag Video Waldboden abgebrannt: Großbrand in Hanau-Großauheim Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Auch am Dienstag hat es in Hessen zahlreiche Brände gegeben. So waren am Abend mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Marburg-Biedenkopf bei einem Waldbrand bei Cölbe-Schönstadt im Einsatz. Der Feuerwehr zufolge brennt es dort auf einer Fläche von rund zehn Hektar, das wären rund 14 Fußballfelder.

Die Lage sei in dem Waldgebiet sehr unübersichtlich, sagte ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort dem hr. Unterstützung kam am Abend auch von Landwirten, die mit Wasser gefüllte Güllecontainer an den Einsatzort brachten. Zudem sollten Löschhubschrauber mit Wasser aus einem nahe gelegenen Baggersee unterstützen. Beide kamen aber kurzfristig nicht zum Einsatz: einer wegen technischer Probleme, der andere wegen der anbrechenden Dunkelheit.

Feuerwehr löscht Waldbrand in Cölbe (Marburg-Biedenkopf) Bild © hr

Menschen wurden nach den bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Mit einer Drohne versuchte die Feuerwehr, sich am Abend ein genaueres Bild vom Brandort zu machen. Nach Angaben der Polizei könnte der Brand durch einem in der Nähe abgestellten Mähdrescher entstanden sein. Ein solcher hatte am Vorabend auch bei Niddatal in der Wetterau einen Flächenbrand auf einem Stoppelacker ausgelöst. Menschen wurden bei beiden Vorfällen nach den bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Felder brennen in Haunetal

Am Dienstagnachmittag führte zudem ein Feldbrand in Haunetal (Hersfeld-Rotenburg) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Wie die Polizei mitteilte, standen mehrere Felder zwischen den Ortsteilen Kruspis und Stärklos in Flammen. Verletzt wurde auch hier niemand, die Einsatzkräfte, die bei schweißtreibenden Temperaturen angerückt waren, bekamen das Feuer nach einiger Zeit unter Kontrolle.

In Haunetal (Hersfeld-Rotenburg) brannten am Dienstag mehrere Felder. Bild © Medienkontor Fulda

A44 wegen Feuer in Böschung gesperrt

Wegen eines Böschungsbrands musste am Abend zudem die A44 aus Dortmund in Richtung Kassel im Abschnitt zwischen Warburg und Breuna (Kassel) teilweise gesperrt werden, es staute sich zeitweise auf rund acht Kilometern. Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet ab Warburg zu umfahren.

Hanau: Brandstifter in Badehose gesucht

Nach einem Großbrand auf einer Fläche von rund 60.000 Quadratmetern im Stadtwald von Hanau-Großauheim sucht die Polizei nach einem Brandstifter. Kurz bevor das Feuer am Montag ausgebrochen war, hatte es nämlich in der Nähe an einer anderen Stelle im Stadtwald zwischen Hanau-Wolfgang und Rodenbach gebrannt. Das Muster sei ähnlich wie bei den Bränden in den vergangenen Wochen, bestätigte auch ein Sprecher des Forstamts: "Es gab wieder mehrere Brände in kurzen Abständen."

Unter Verdacht geriet ein Mann, der nur mit einer Badehose bekleidet im Bereich des Stadtwalds mit dem Fahrrad unterwegs war. Die Polizei startete eine Fahndung, dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Gefasst werden konnte der Mann allerdings nicht.

Dutzende Feuerwehrleute waren im Stadtwald in Hanau im Einsatz. Bild © 5.vision.media

Waldbrand-Alarmstufe ausgerufen

In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt in Wäldern im Kreis Offenbach gebrannt. Mal stand in Waldstück bei Heusenstamm in Flammen, mal brannte es bei Hainburg oder im Bereich Sommerfeld. Weil es immer an mehreren Stellen in zeitlich kurzen Abständen brannte, geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Aber auch ohne Brandstiftung ist die Waldbrandgefahr derzeit hoch. Wegen der anhaltenden Trockenheit hatte das Umweltministerium am Montag in Hessen die erste von zwei Alarmstufen (Alarmstufe A) für die Forstverwaltung ausgerufen. Die Aussicht auf anhaltend hochsommerliche Temperaturen ohne ergiebige landesweite Niederschläge mache diesen vorsorgenden Schritt erforderlich, teilte das Ministerium mit. Mit dem Ausrufen der Alarmstufe wird unter anderem sichergestellt, dass die besonders gefährdeten Waldbereiche verstärkt überwacht werden.

Weitere Informationen Das hessische Umweltministerium mahnt erhöhte Vorsicht bei Waldbesuchen an. Außerhalb ausgewiesener Grillstellen dürfe kein Feuer entfacht werden. Auf Grillplätzen solle darauf geachtet werden, Funkenflug zu vermeiden und das Feuer vor dem Verlassen richtig zu löschen. Im Wald besteht zudem ein Rauchverbot. Auch aus dem Auto geworfene Zigaretten seien ein Waldbrandrisiko. Außerdem bat das Ministerium darum, Zufahrtswege in Wälder freizuhalten. Wer im Wald ein Schwelfeuer oder einen Brand bemerkt, wird gebeten, umgehend die Feuerwehr unter der Notrufnummer zu informieren. Ende der weiteren Informationen

Gerade Kiefern gerieten bei Trockenheit schnell in Flammen, wie sich auch beim jüngsten Brand gezeigt habe, betonte Volker Ahrend vom Forstamt Hanau-Wolfgang. "Das war relativ dramatisch, denn die Flammen sind schnell sehr hoch geschlagen." Er mahnte Waldbesucherinnen und -besucher, vorsichtig zu sein und beispielsweise keine Zigarettenkippen wegzuwerfen. Denn egal ob Brandstiftung oder nicht - es gelte: "Die meisten Brände entstehen durch Menschenhand, ob gewollt oder nicht."

Genau aus diesem Grund hatte auch die Stadt Marburg am Dienstag ein Verbot offener Feuer in Parks, Grünanlagen, im Stadtwald und auf Grillpätzen verfügt. Dieses gilt auch für festeingerichtete Feuerstellen sowie mitgebrachte Holz- oder Kohlegrills, Kerzen und Wasserpfeifen.