Sechs Wochen nachdem landesweit die Impfzentren geschlossen wurden, fahren einige hessische Kreise und Städte ihre Impfangebote wieder hoch. Eine Übersicht über die aktuellen Impf-Möglichkeiten.

Sechs Wochen, nachdem die letzten der einst 28 hessischen Impfzentren geschlossen haben, stocken die hessischen Städte und Kreise angesichts steigender Corona-Zahlen ihre Impfkapazitäten wieder auf.

So kündigte zum Beispiel der Landrat des Kreises Kassel, Andreas Siebert (SPD), an, vom kommenden Montag an solle das Impfzentrum in Calden jeden Tag geöffnet werden.

Auch die Stadt Kassel will weitere stationäre Impfeinrichtungen installieren, sagte Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD). Ein Überblick, wo Sie nun, zusätzlich zu den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, Ihre Erst-, Zweit-, oder Auffrischimpfung bekommen können:

Bergstraße

Der Kreis Bergstraße bietet an verschiedenen Tagen und verschiedenen Orten Impfmöglichkeiten für alle Altersgruppen an.

Zu den Infos.

Stadt Darmstadt / Kreis Darmstadt-Dieburg

Impfungen werden an vier Wochentagen und immer am letzten Samstag im Monat ohne Termin angeboten. Der Zugang zur Impfambulanz erfolgt über die Kattreinstraße, der entsprechende Eingang im Haus F ist ausgeschildert.

Bessunger Straße 125

64295 Darmstadt

Zu Öffnungszeiten und Infos.

Frankfurt

Seit dem 21. September 2021 befindet sich das Impfzentrum in der Messehalle 1.2. Der Zugang bei Anreise aus der Stadt erfolgt über den Eingang City (Friedrich-Ebert-Anlage). Die Impfungen finden ohne Termin täglich von 12 bis 19 Uhr statt.

Impfzentrum

Messe Frankfurt Halle 1.2 Eingang Festhalle

Friedrich-Ebert-Anlage

60327 Frankfurt am Main

Zu Öffnungszeiten und Infos.

Hersfeld-Rotenburg

Im Kreis Hersfeld-Rotenburg impfen ausschließlich die Haus- und Betriebsärzte im Kreisgebiet.

Zu den Infos.

Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis sind mobile Impfteams unterwegs.

Zu den Infos.

Landkreis Fulda

Impfzentrum am Klinikum Fulda

Pacelliallee 4

36043 Fulda

Zu Öffnungszeiten und Infos.

Landkreis Gießen

Impfambulanz Kreis Gießen

Watzenborner Weg 8

35394 Gießen

Zu Öffnungszeiten und Infos.

Marburg-Biedenkopf

Seit der Schließung des Marburger Impfzentrums stellt das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf ein mobiles Impfteam zur Verfügung, das bei Bedarf vor Ort mobile und niedrigschwellige Impfaktionen anbietet.

Zu den Infos.

Kreis Groß-Gerau

Anfang Oktober haben drei mobile Impfteams ihre Arbeit im Kreis Groß-Gerau aufgenommen.

Zu den Infos.

Hochtaunuskreis

Das Impfzentrum Hochtaunus wird von den Hochtaunus-Kliniken an drei verschiedenen Standorten betrieben.

Weilburger Str. 46, 61250 Usingen

Woogtalstraße 7, 61462 Königstein

Zeppelinstraße 20, 61352 Bad Homburg

Zu Öffnungszeiten und Infos.

Stadt Kassel

Im City‐Point: montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr, im Impfbus an verschiedenen Terminen und Orten. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Impfstation im City-Point

Königsplatz 61

34117 Kassel

Zu Öffnungszeiten und Infos.

Landkreis Kassel

Ab 15. November öffnet das Impfzentrum in Calden immer Montag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr. Landrat Andreas Siebert sagte: "Wir warten die weitere Entwicklung ab und werden die Öffnungszeiten an den Bedarf anpassen." Auch der Impfbus ist weiter unterwegs.

Impfzentrum

Flugplatz 38

34379 Calden

Zu Öffnungszeiten und Infos.

Landkreis Limburg-Weilburg

Impfzentrum Limburg-Weilburg

Auf der Heide 3

65553 Limburg

Zu Öffnungszeiten und Infos.

Main-Kinzig-Kreis

In Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern lösen seit Oktober drei Impfstellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes die Impfzentren in Hanau und Gelnhausen ab. Außerdem finden Vor-Ort-Aktionen statt.

Herrnstraße 1, 64450 Hanau

Seestraße 13, 63571 Gelnhausen

Bahnhofstraße 6A, 36381 Schlüchtern

Zu Öffnungszeiten und Infos.

Main-Taunus-Kreis

Ab 19. November bieten die Kliniken des Main-Taunus-Kreises in Hofheim Corona-Impfungen an. Die Impfungen laufen in der Kurhausstraße 33 jeweils freitags in der Zeit von 12 bis 19.30 Uhr. Je nach Entwicklung der Lage sind künftig auch weitere Tage möglich, das würde noch bekanntgegeben. Geimpft wird nur mit Termin.

Kurhausstraße 33

65719 Hofheim

Zu Öffnungszeiten und Infos.

Odenwaldkreis

DRK-Impf- und Testzentrum

Martin-Luther-Str. 18-20

64711 Erbach

Zu Öffnungszeiten und Infos.

Kreis Offenbach

Das kleine Impfzentrum im Rathaus-Center Dietzenbach arbeitet ohne Terminvereinbarung. Es befindet sich im Obergeschoss des Rathaus-Centers gegenüber der Rewe-Kassen. Dort wird montags bis samstags jeweils von 10 bis 21 Uhr geimpft.

Impfzentrum

Rathauscenter Dietzenbach

Offenbacher Str. 9

63128 Dietzenbach

Zu Öffnungszeiten und Infos.

Stadt Offenbach

In der neuen Impfstation im Bernardbau kann man sich an fünf Tagen der Woche impfen lassen. Die Station befindet sich in den ehemaligen Räumlichkeiten des Bürgerbüros. Der Zugang erfolgt durch die Tür neben dem Rolltor in der Herrnstraße. Zum Team der Offenbacher Impfstation zählen ebenfalls zwei mobile Impfteams, die flexibel im gesamten Stadtgebiet Impfaktionen organisieren.

Impfstation Offenbach

Herrnstr. 61

63065 Offenbach

Zu Öffnungszeiten und Infos.

Rheingau-Taunus-Kreis

Das Impfzentrum Eltville am Rhein ist (noch) geschlossen. Impfungen sind dort aktuell nur im Rahmen von mobilen Impfaktionen möglich. Die nächsten Impfaktionen finden statt bis 26. November, an jedem Wochentag von 10 bis 19 Uhr an der Kleinen Sporthalle am Wiesweg.

Schulzentrum Sporthalle

Wiesweg 7

65343 Eltville

Zu Öffnungszeiten und Infos.

Schwalm-Eder-Kreis

Im Schwalm-Eder-Kreis bleibt das Impfzentrum geschlossen.

Zu den Infos.

Vogelsbergkreis

Ab 22. November finden die Impfsprechstunden an fünf Tagen der Woche in der Künstlerkabine in der Hessenhalle statt. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich.

An der Hessenhalle

36304 Alsfeld

Zu Öffnungszeiten und Infos.

Waldeck-Frankenberg

Die Impfungen werden von den niedergelassenen Hausarztpraxen in Waldeck-Frankenberg übernommen. Um die Hausarztpraxen zu unterstützen, bietet der Landkreis zusätzliche Impfaktionen an.

Zu den Infos.

Werra-Meißner-Kreis

Im Werra-Meißner-Kreis impfen ausschließlich die Haus- und Betriebsärzte im Kreisgebiet.

Zu den Infos.

Wetterau

Im Wetterau-Kreis impfen ausschließlich die Haus- und Betriebsärzte im Kreisgebiet.

Zu den Infos.

Wiesbaden

Ab 22. November gibt es wieder eine zentrale Anlaufstelle in Wiesbaden für Corona-Schutzimpfungen: In der DKD Helios Klinik werden dann Erst-, Zweit- und Drittimpfungen erhältlich sein.

Aukammallee 33

65191 Wiesbaden

Zu Öffnungszeiten und Infos.