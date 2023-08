Mehrere Kilo Drogen in Wohnung in Schaafheim gefunden

Bei einem 34-Jährigen in Schaafheim (Darmstadt-Dieburg) haben Ermittler am Montag Drogen sichergestellt.

Er befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei Durchsuchungen in seiner Wohnung sowie bei 30 und 47 Jahre alten weiteren Beschuldigten beschlagnahmten Polizeikräfte 1,7 Kilo Haschisch, 1,2 Kilo Amphetamin, eine Armbrust, ein Messer und Bargeld.