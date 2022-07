Pfefferspray-Angriffe und Schläge in Wiesbaden

Mehrere Leichtverletzte Pfefferspray-Angriffe und Schläge in Wiesbaden

Mehrere Personen sind in der Wiesbadener Innenstadt bei verschiedenen Angriffen in der Nacht zum Samstag durch Pfefferspray und Schläge leicht verletzt worden.

Zwei 26 und 33 Jahre alte Männer wurden von zwei Angreifern, die aus einem Auto ausstiegen, mit Pfefferspray und Tritten attackiert. Zwei 29 und 33 alte Männer wurden bei einem Schnellimbiss von einem Täter mit Pfefferspray verletzt. Ein 22-Jähriger wurde von einem Trio auf der Straße zu Boden gechlagen, ein 24-Jähriger in einem Parkhaus von zwei Männern mit Fäusten attackiert, berichtete die Polizei am Sonntag zu den zahlreichen Vorfällen in der Nacht zum Samstag.