In mehreren Ortschaften im Schwalm-Eder-Kreis sind nach Angaben der Polizei in den vergangenen Wochen die gelben Ortsschilder entwendet worden: in Homberg-Waßmutshausen, Neuental-Zimmersrode, Frielendorf, Gilserberg-Moischeid, Frielendorf-Leimsfeld, Gilserberg-Itzenhain und in Jesberg.

Der Gesamtschaden betrage 1.050 Euro.