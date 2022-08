Der komplette Dachstuhl steht in Flammen.

Der komplette Dachstuhl steht in Flammen. Bild © 5vision.media

In der Nacht brennt ein Reiterhof in Gelnhausen. Mehrere Menschen werden gerettet, die Stallungen des Hofes sind vom Brand verschont geblieben. Doch der entstandene Sachschaden ist enorm.

Das Forsthaus Kaltenborn im Gelnhäuser Stadtteil Haitz (Main-Kinzig) ist in der Nacht zum Montag komplett ausgebrannt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, waren mehrere Personen auf dem Reiterhof, als das Feuer gegen 2.45 Uhr ausbrach. Sie alle konnten aber rechtzeitig und unverletzt gerettet werden.

Brandursache noch unklar

Sämtliche Feuerwehren aus dem Umkreis kamen zum Einsatz und waren am Morgen noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Polizei geht ersten Schätzungen zufolge von einem Sachschaden in Höhe von mindestens 500.000 Euro aus. Die Stallungen des Hofes seien vom Brand nicht betroffen gewesen, auch die Tiere blieben also unversehrt. Vorübergehend wurde die vorbeiführende Landstraße L3201 gesperrt.

Wieso das Feuer im Dachstuhl des dreigeschössigen Gebäudes ausbrach, ist noch unklar.