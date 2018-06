Nach den Ausschreitungen in der Nacht bewachen am frühen Sonntagmorgen Polizisten eine Gruppe festgesetzter Männer.

Nach den Ausschreitungen in der Nacht bewachen am frühen Sonntagmorgen Polizisten eine Gruppe festgesetzter Männer. Bild © picture-alliance/dpa

Polizisten bei Ausschreitungen in Darmstadt verletzt

In Darmstadt ist es zu Ausschreitungen und einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Nach Ende des Schlossgrabenfestes griffen im Herrngarten in der Innenstadt über hundert Randalierer Beamte an. Mehrere Polizisten wurden verletzt.

Eine größere Menschengruppe hat in der Nacht zum Sonntag im Darmstädter Herrngarten Polizisten angegriffen und einen Großeinsatz in der Innenstadt ausgelöst. "Es waren sicher weit über hundert Personen, die sich da zusammengefunden hatten, Männer und Frauen", sagte ein Polizeisprecher hessenschau.de am Sonntagmorgen. Dabei wurden 15 Beamte verletzt, wie die Polizei mitteilte. Mehr als 80 Verdächtige seien festgenommen worden.

Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich nicht um eine spezielle Gruppierung. Viele der festgenommenen Personen sei stark angetrunken gewesen. Zwei Beamte seien zwar noch im Krankenhaus, können laut Polizei die Klinik aber voraussichtlich im Laufe des Sonntags verlassen.

Polizei: "Unvermittelt angegriffen"

Im Bereich des Darmstädter Herrngartens kam es zu Ausschreitungen. Bild © Michael Seeboth (hr)

Ein Polizeisprecher sagte, die Angreifer seien um kurz nach 2 Uhr nach Ende des Schlossgrabenfestes unvermittelt auf die Beamten losgegangen. Flaschen und andere Gegenstände seien geflogen. Einige der Angreifer seien vermummt gewesen. Um die Lage unter Kontrolle zu bringen, forderte die Polizei Verstärkung an. Auch die Bundespolizei und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Der Einsatz ging bis in die frühen Morgenstunden.

Ein Altkleidercontainer wurde in Brand gesetzt, einige Fensterscheiben gingen zu Bruch. Der Bereich um den Herrngarten, der nicht zum Gebiet des Schlossgrabenfestes gehört, wurde geräumt und abgeriegelt.

Motiv und Herkunft der Täter noch unklar

Warum die Gruppe die Polizisten attackiert hat, ist noch nicht bekannt. "Motiv und Herkunft der Täter sind noch unklar", sagte ein Polizeisprecher. Der für Südhessen zuständige Polizeipräsident Bernhard Lammel sagte, solch ein Gewaltausbruch sei mit nichts zu rechtfertigen. Es wird unter anderem wegen Landfriedensbruch ermittelt.

Das viertägige Schlossgrabenfest endet am Sonntag. Mehr als 400.000 Besucher wurden auf Hessens größtem Musikfestival erwartet, mehr als hundert Bands sollten spielen.

Sendung: hr-iNFO, 3.06.2018, 6.00 Uhr