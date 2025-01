Ein Autofahrer ist auf der A7 bei Felsberg ins Schleudern geraten und mit seinem Transporter frontal in einen Lkw gefahren. Der 20-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Auf der A44 kippte ein Lkw um. Die Polizei warnt Autofahrer in Hessen vor Glätte.

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht zum Mittwoch auf der A7 bei Felsberg (Schwalm-Eder) tödlich verunglückt. Die Polizei geht davon aus, dass er mit seinem Kleintransporter einen Lkw überholen wollte und dabei auf der glatten Straße ins Rutschen gekommen ist. Er kam mit seinem Transporter ins Schleudern und prallte frontal in den Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Wagen zur Seite.

Für den 20-Jährigen aus Frankfurt kam jede Hilfe zu spät. Er starb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Der 61 Jahre alte Lkw-Fahrer aus Magdeburg blieb hingegen unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Die A7 war nach dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Melsungen und Malsfeld zwischenzeitlich voll gesperrt. Am Vormittag war in Fahrtrichtung Süden nur eine Spur freigegeben. Gegen 10 Uhr gab die Polizei Entwarnung: Nach Abschluss der Bergungsarbeiten konnten alle Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Lkw kippt auf der A44 um

Auf der A44 wurde am Morgen die Verbindung am Kreuz Kassel-West auf die A49 gesperrt, weil hier ein mit Lebensmitteln beladener Lkw umgekippt war. Für die Bergung wurde ein Kran angefordert. Der Verkehr in Richtung Kassel staute sich auch am Nachmittag noch auf mehreren Kilometern.

Insgesamt kam es bei winterlichen Straßenverhältnissen einer Sprecherin der Polizei zufolge bis zum Morgen in Nordhessen zu etwa 18 Verkehrsunfällen. Bei zwei Unfällen habe es leicht verletzte Personen gegeben.

Das Polizeipräsidium Nordhessen warnte in diesem Zusammenhang vor Schnee- und Eisglätte in Höhenlagen. Autofahrer sollten bitte vorsichtig fahren. In der Nacht auf Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) weitere Niederschläge, die im Norden in Regen übergehen. Im Bergland gibt es teilweise gefrierenden Regen. Die Temperaturen liegen zwischen plus zwei und minus zwei Grad.

Weitere Unfälle in Mittelhessen

Auch das Polizeipräsidium Gießen registrierte bis zum Morgen drei Glätte-Unfälle. Schwer verletzt wurde dabei ein 55 Jahre alter Lkw-Fahrer, der mit seinem Fahrzeug auf der B252 zwischen Ernsthausen (Waldeck-Frankenberg) und Münchhausen (Marburg-Biedenkopf) ins Schleudern geraten und mit einem weiteren Lkw zusammengestoßen war.

Beide Lkw gerieten nach Angaben eines Polizeisprechers in Brand. Der 32 Jahre alte Fahrer des zweiten Lkw sowie zwei weitere Personen, ein 40 Jahre alter Mann und eine 60 Jahre alte Frau, die in einem Auto unterwegs waren, wurden demnach bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 300.000 Euro. Die B252 bliebt voraussichtlich bis Donnerstag gesperrt.

Bei zwei weiteren Unfällen in Stadtallendorf und Weimar (Marburg-Biedenkopf) entstanden nach Angaben der Polizei Blechschäden.