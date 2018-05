Zu Fuß, mit dem Traktor oder dem Motorrad: Bei Unfällen sind am Pfingstmontag mehrere Menschen schwer verletzt worden. Rettungshubschrauber waren im Dauereinsatz.

Beim plötzlichen Versuch die Straße zu überqueren ist ein 47 Jahre alter Mann am Montag in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) von einem Auto erfasst worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr auf einer Hauptstraße nahe des Ortsteils Gräfenhausen. Ein herannahender Mercedes-SUV konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Der Fußgänger wurde zu Boden geschleudert und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der 53 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. Die Straße wurde während der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Einzelheiten zum Unfall sind noch nicht bekannt.

Traktor kippt auf Feldweg um

Ebenfalls ungeklärt ist der Hergang eines Traktorunfalls in Lindenfels (Bergstraße). Ein 29-Jähriger verlor am Nachmittag auf einem Feldweg im Ortsteil Kolmbach offenbar die Kontrolle über sein Gefährt und kippte damit um. Der Fahrer wurde aus dem völlig demolierten Traktor geschleudert und schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte ein Polizeisprecher mit. Per Hubschrauber ging es in die Klinik.

Vogel irritiert Motorradfahrer

Auf einer Landstraße bei Schlangenbad (Rheingau-Taunus) kollidierte ein 58 Jahre alter Motorradfahrer am Vormittag mit einem entgegenkommenden Auto und wurde schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, geriet der Mann in Höhe des Ortsteils Obergladbach auf die Gegenspur und prallte frontal mit dem VW Golf einer 62-Jährigen zusammen.

Ein Vogel soll dem Kradfahrer zuvor gegen den Helm geflogen sein und damit den Unfall ausgelöst haben, hieß es laut Polizei. Der Mann aus Wiesbaden zog sich schwere Beinverletzungen zu. Auch hier war der Hubschrauber im Einsatz. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.