Nach einer Auseinandersetzung in Groß-Gerau wurde während der Festnahme ein Tatverdächtiger erschossen.

Nach einer Auseinandersetzung in Groß-Gerau wurde während der Festnahme ein Tatverdächtiger erschossen. Bild © 5vision.media

Ein Toter nach Polizeieinsatz in Groß-Gerau [Audioseite]

Polizei erschießt Angreifer in Groß-Gerau

Bei einer Festnahme hat die Polizei in Groß-Gerau einen Mann erschossen. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Nach einer Auseinandersetzung in der Reichenberger Straße in Groß-Gerau hat die Polizei einen Tatverdächtigen erschossen. Das teilte ein Sprecher am späten Dienstagabend mit.

Gegen 21 Uhr seien demzufolge mehrere Notrufe wegen einer Auseinandersetzung eingegangen. Im Rahmen der Festnahme sei es dann zum Schusswaffengebrauch gegen einen Tatverdächtigen gekommen. Er sei schwer verletzt worden und noch während der notärztlichen Versorgung gestorben.

Mehrere Menschen schwerverletzt

Daneben waren laut Polizei mehrere andere Menschen schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden, mutmaßlich wurden sie mit einem Messer attackiert. Eine Gefahr für andere habe nach dem Einsatz nicht mehr bestanden, sagte ein Sprecher.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren der Polizei zufolge noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Landeskriminalamt in Wiesbaden haben die Ermittlungen übernommen. Der Bereich um den Tatort wurde während des Einsatzes weiträumig abgesperrt.