Am Bad Homburger Kreuz musste die Polizei den Verkehr auf der linken Spur am Unfall vorbeileiten.

Am Bad Homburger Kreuz musste die Polizei den Verkehr auf der linken Spur am Unfall vorbeileiten. Bild © einsatzfotos.tv (Sven-Sebastian Sajak)

Bei zwei Unfällen auf der A5 sind am späten Samstagabend mehrere Menschen schwer verletzt worden. Am Gambacher Kreuz musste die Autobahn in beide Richtungen stundenlang gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei war ein 50-Jähriger mit seinem Wagen auf der A5 am Gambacher Kreuz bei Münzenberg (Wetterau) in Richtung Süden unterwegs. Als er im Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle A45 auf die linke Spur wechselte, kam es zur Kollision mit dem herannahenden Auto eines 22-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 50-Jährige mit seinem Pkw nach links geschleudert, durchbrach die Mittelleitplanke und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal mit dem Wagen einer 77-Jährigen zusammen. Der 22-Jährige verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte auf seiner Spur mit dem Wagen eines 67-Jährigen.

Lange Staus, hoher Sachschaden

Insgesamt wurden sieben Menschen bei dem Unfall schwer verletzt, darunter auch drei Beifahrer. Die Autobahn musste in beide Richtungen für rund zwei Stunden bis 23.30 Uhr gesperrt werden. Die Folge waren lange Staus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro.

Kontrolle über Fahrzeug verloren

Bei einem Unfall zwischen dem Bad Homburger und dem Nordwestkreuz Frankfurt sind am Samstagabend zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiinformationen verlor der Fahrer eines Wagens aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen die Leitplanke und den Grünstreifen, ehe es etwa 100 Meter weiter in das Heck eines Kleinwagens krachte.

Beide Autofahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Eine weitere Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der aufstauende Verkehr auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Sendung: hr-iNFO, 11.11.2018, 7.32 Uhr