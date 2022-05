Mehrere Stadtteile in Wetzlar über zwei Stunden ohne Strom

In mehreren Stadtteilen von Wetzlar ist am Montag der Strom ausgefallen. Nach etwas mehr als zwei Stunden waren alle betroffenen Haushalte wieder am Netz.

Nach einem Stromausfall am Montagvormittag sind in Wetzlar (Lahn-Dill) seit dem Mittag wieder alle Haushalte am Netz. Wie die Energie- und Wassergesellschaft (enwag) mitteilte, wurde die Problemstelle im Netz gefunden - eine Ursache war aber zunächst nicht bekannt.

Auch wie viele Haushalte von dem Ausfall ab 9.30 Uhr betroffen waren, wird derzeit noch ermittelt. Betroffen waren die Stadtteile Neue Wohnstadt, Sturzkopf, Nauborn, Steindorf, Dutenhofen und Münchholzhausen. Um kurz vor 12 Uhr waren alle Haushalte wieder am Netz.