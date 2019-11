Mehrere Stromausfälle am Mittwochabend

Zu mehreren Stromausfällen kam es am Mittwochabend in Hessen.

So fiel in Haiger (Lahn-Dill) eine Birke auf eine Stromleitung, rund zwei Stunden waren mehrere hundert Haushalte ohne Strom. Auch in diversen Gemeinden im Main-Taunus- und Rheingau-Taunus-Kreis sowie im Wiesbadener Ortsbezirk Breckenheim fiel der Strom aus - für eine Minute um 23.04. Grund waren laut Energieversorger Süwag Netzumschaltungen.