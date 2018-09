Die Flammen schlagen aus dem Dach des Mehrfamilienhauses in Wiesbaden.

Die Flammen schlagen aus dem Dach des Mehrfamilienhauses in Wiesbaden. Bild © Wiesbaden112

Mehrere Verletzte bei Hausbrand in Wiesbaden

Schaden geht in die Hunderttausende

Großeinsatz für die Feuerwehr in Wiesbaden: Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus. Mehrere Menschen kommen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die Bewohner können vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren, der Schaden ist enorm.

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in der Wiesbadener Innenstadt haben fünf Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten. Das Haus sei am Sonntagmorgen im Dachgeschoss aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, das Haus ist aber vorerst nicht mehr bewohnbar.

Einsatzkräfte evakuierten das brennende Haus sowie umliegende Gebäude. Laut Feuerwehr konnten alle Bewohner die Häuser aus eigener Kraft verlassen. Fünf Menschen seien mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Bewohner müssen vorerst ins Hotel

Da die Bewohner nicht in das Haus zurückkehren konnten, seien für Menschen, die nicht bei Verwandten unterkommen konnten, Hotelzimmer organisiert worden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 300.000 Euro. Warum das Feuer ausbrach, sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher. "Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen", sagte er.

Sendung: hr-iNFO, 23.09.2018, 14 Uhr