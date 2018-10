Bei dem Unfall in Calden entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Kollisionen in Calden und Langen

Bei zwei Unfällen sind am Sonntag mehrere Menschen teilweise schwer verletzt worden. Fast zur gleichen Zeit war es in Calden und Langen zu Frontalzusammenstößen gekommen.

Zwei schwere Frontalcrashs haben am Sonntag für Großeinsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt: Gegen 11 Uhr stießen auf der B7 bei Calden (Kassel) ein Kleinbus und ein Pkw zusammen - aus bislang ungeklärter Ursache, wie die Polizei meldete. Der Beifahrer des Autos wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der 53 Jahre alte Fahrer und zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt, alle kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus. Der 61-jährige Fahrer des Kleinbusses wurde leicht verletzt. Die B7 war während der Rettungsarbeiten über drei Stunden voll gesperrt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 100.000 Euro.

Zusammenstoß nach "medizinischem Problem"

Fast zur gleichen Zeit, gegen 11.15 Uhr, kollidierten rund 200 Kilometer weiter südlich auf der B486 bei Langen (Offenbach) ebenfalls zwei Fahrzeuge frontal. Die Autos schleuderten quer über die Fahrbahn. Zuvor hatte einer der Wagen schon ein drittes Fahrzeug touchiert, wahrscheinlich aufgrund eines "medizinischen Problems des Fahrers", wie ein Polizeisprecher hessenschau.de berichtete.

Der Unfallverursacher wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Insgesamt wurden vier Menschen verletzt, einer davon schwer. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Die B486 musste für die Rettungsarbeiten voll gesperrt werden, an den Autos entstand ein noch nicht näher bezifferter Totalschaden.