Auf einer Straße in Vöhl-Herzhausen (Waldeck-Frankenberg) hat sich am Donnerstag ein schwerer Unfall ereignet, an dem nach ersten Angaben der Polizei zwei Motorräder beteiligt waren.

Es seien mehrere Menschen verletzt worden, berichteten die Beamten. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.