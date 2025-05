Kollision an Kreuzung

Bei einem schweren Unfall in Fulda sind ein Bus, ein Auto und ein Radfahrer an einer Kreuzung zusammengestoßen. Drei Menschen wurden schwer verletzt, eine Person musste reanimiert werden.

Die Unfallstelle in Fulda

Die Unfallstelle in Fulda Bild © hr

An einer Kreuzung im Fuldaer Stadtteil Kohlhaus ist es am Montagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei kollidierte ein Linienbus mit einem Pkw, beide rammten daraufhin einen Baum. Auch ein Radfahrer war in den Unfall verwickelt.

Den Angaben zufolge wurden drei Menschen schwer verletzt. Eine Person musste vor Ort reanimiert werden. Es gab zudem mehrere Leichtverletzte.

Linienbus und Pkw Bild © hr

In dem beschädigten Auto waren zwei Menschen eingeschlossen. Zur Rettung mussten beide Türen auf der linken Seite des Fahrzeugs abgenommen werden.

Unfallursache noch unklar

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Kreuzung Weichselstraße/Mainstraße wurde während der Rettungs- und Aufräumarbeiten weiträumig abgesperrt.

Die Polizei ermittelt, wie es zur Kollision von Linienbus und Pkw kommen konnte.