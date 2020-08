Eine Reihe von Waldbränden hat am Wochenende die Feuerwehren in Hessen beschäftigt. Bei Mörfelden-Walldorf stand am Sonntagabend ein 2,5 Hektar großes Waldstück in Flammen. Wohnhäuser und ein Campingplatz mussten geräumt werden.

Wegen der anhaltenden Trockenheit bleibt die Waldbrandgefahr in Hessen hoch. Bei Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) stand am Sonntagabend ein rund 2,5 Hektar großes Waldstück in Flammen. Die Löscharbeiten unweit des Frankfurter Flughafens dauerten gegen 21.30 Uhr immer noch an, wie ein Polizeisprecher dem hr sagte. Das Feuer werde wohl nicht vor Mitternacht gelöscht sein.

Weil sich der Brand im Laufe des Abends weiter ausgebreitet habe, mussten Wohnhäuser, ein Spielplatz, Schrebergärten und ein Campingplatz geräumt werden. Mehrere Straßen waren am späten Abend weiterhin gesperrt.

Immer wieder hätten Menschen die Arbeit der Feuerwehr behindert und seien in Richtung der Flammen gelaufen. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge aber niemand. Die Rauchsäule war bis Frankfurt zu sehen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Wald und Acker brannten in Mücke

Auch in Mücke (Vogelsberg) stand zwischen den Ortsteilen Höckersdorf und Ober-Ohmen am Sonntagnachmittag ein 2.000 Quadratmeter großer Stoppelacker in Flammen.

Zudem brannten dort mehrere kleine Waldflächen auf einer Fläche von bis zu 1.000 Quadratmetern, wie ein Polizeisprecher dem hr sagte. Feuerwehrleute konnten verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Die Brandursache ist unklar. Verletzt wurde niemand.

Drei Leichtverletzte bei Brand in Elz

Am Samstag hatte es in Süd- und Mittelhessen mehrere kleinere Brände gegeben. Auch im Westen des Landes mussten die Einsatzkräfte insgesamt sechs Mal ausrücken. "Wir gehen davon aus, dass die Brände alle mit der Trockenheit zusammenhängen", sagte der dort zuständige Polizeisprecher.

Demnach brannte in Liederbach (Main-Taunus) ein fünf Hektar großes Stoppelfeld, während in Schmitten (Hochtaunus) ein Feuer auf einer 200 Quadratmeter großen abgerodeten Waldfläche ausbrach.

In Elz (Limburg-Weilburg) wiederum griffen Flammen laut Polizei auf einen Zaun und eine angrenzende Gartenhütte über. Dabei seien drei Menschen leicht verletzt worden. Am Kolbenberg in der Nähe des Feldbergs (Hochtaunus) brannte am Samstagnachmittag außerdem ein 1.500 Quadratmeter großes Waldstück.

Umweltministerium rief Alarmstufe aus

Das Umweltministerium hatte bereits am Donnerstag die erste von zwei Alarmstufen für die Forstverwaltung in Hessen ausgerufen. Waldgebiete werden nun verstärkt überwacht, Grillplätze in gefährdeten Gebieten geschlossen.

Wer einen Waldbrand bemerke, werde zudem gebeten, unverzüglich die Feuerwehr zu rufen. Im Wald sei das Rauchen grundsätzlich nicht gestattet. Außerhalb der ausgewiesenen Grillstellen dürfe kein Feuer entfacht werden.

Sendung: hr1, 09.08.2020, 20 Uhr