Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in ein Einfamilienhaus in Königstein (Hochtaunus) eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten sie Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro. An der aufgehebelten Terassentür entstand demnach ein Schaden von 1.000 Euro.