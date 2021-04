Mehrfamilienhaus in Oestrich-Winkel in Flammen

400.000 Euro Schaden Mehrfamilienhaus in Oestrich-Winkel in Flammen

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus) ist am Mittwoch ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Bewohner seien rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. Dachstuhl und Obergeschoss seien komplett abgebrannt. Die Ursache war zunächst unklar.