Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Melsungen (Schwalm-Eder) ist am frühen Samstagmorgen ein hoher Schaden entstanden.

Nach Angaben der Polizei brannte es im Erdgeschoss, warum ist nicht bekannt. Vier von neun Bewohnern kamen mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf rund 350.000 Euro geschätzt.