Die Suche nach einem vermissten 79-Jährigen in einem Badesee in Mengerskirchen ist ohne Ergebnis eingestellt worden. Nach einem Schwimmunglück im Rhein wurde die Leiche eines Mannes gefunden.

Seit Freitag suchten im Rhein bei Biebesheim (Groß-Gerau) Rettungskräfte nach einem 28-jährigen Mann aus Darmstadt, der am "Alten Bootshaus" in den Fluss gestiegen war. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, wurde seine Leiche in Höhe Wiesbaden tot aus dem Rhein geborgen. Zuvor hatte auch die Polizeifliegerstaffel nach ihm gesucht.

Suche in Waldsee bei Mengerskirchen eingestellt

Zu keinem Ergebnis führte die Suche in einem See bei Mengerskichen (Limburg-Weilburg). Dort ist ein 79-jähriger Mann vermutlich ertrunken. Letztmals wurde er am Donnerstagnachmittag gesehen. Eine Zeugin habe beobachtet, wie er unter Wasser geraten sei, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte und Taucher fanden den Vermissten weder am Donnerstag noch am Freitag. Am Samstag stellten sie Suche dann ein. Der See wurde zwischenzeitlich abgesperrt.

22-Jähriger stirbt im Lahn-Dill-Kreis

Bei einem mutmaßlichen Badeunfall in Driedorf (Lahn-Dill) war ebenfalls ein Mann gestorben. Der 22-Jährige hatte mit Freunden am Heisterberger Weiher gefeiert und sei gegen 0.45 Uhr in der Nacht zum Donnerstag noch einmal schwimmen gegangen, teilte die Polizei mit. Taucher entdeckten den leblosen jungen Mann.

