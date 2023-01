Mensch in Kassel von Straßenbahn erfasst

In der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel ist am Samstagabend eine Person von einer Straßenbahn erfasst worden.

Sie wurde nach Angaben der Feuerwehr unter der Bahn eingeklemmt und musste mit technischem Gerät befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. Die Straße war etwa eine Stunde lang gesperrt.