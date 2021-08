Feuerwehr und DLRG haben am Samstagabend zwei Menschen aus dem Main gerettet.

Wie die Feuerwehr am Sonntag berichtete, waren auf der Sachsenhäuser Seite am Deutschherrnufer zwei Personen aus noch unbekannter Ursache ins Wasser gefallen. Sie wurden am Ufer erstversorgt und in eine Klinik gebracht. Weitere Details sind nicht bekannt.