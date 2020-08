Menschen verlassen Opernplatz in Frankfurt freiwillig

Friedliche Freiluft-Party Menschen verlassen Opernplatz in Frankfurt freiwillig

Die regelmäßige Freiluft-Party auf dem Opernplatz in Frankfurt ist in der Nacht zum Samstag friedlich geblieben. Die Polizei musste nicht eingreifen. Es waren deutlich weniger Feiernde dort als in den vergangenen Wochen.

Knapp zwei Wochen nach den Ausschreitungen in Frankfurt ist es in der Nacht zu Samstag auf dem Opernplatz ruhig geblieben. Kurz nach Mitternacht hielten sich laut Polizeiangaben noch rund 20 Menschen auf dem Platz auf, verließen diesen jedoch vor Beginn der Sperrstunde um 1 Uhr.

Die Polizei habe nicht eingreifen müssen, es habe keine Festnahmen gebeben. Die genaue Zahl der am Abend auf dem Platz feiernden Menschen konnte die Polizei auf Nachfrage nicht beziffern. Es seien aber weniger als vergangenes Wochenende gewesen, als angesichts der starken Polizeipräsenz nur jeweils wenige hundert Menschen in kleinen Gruppen auf dem Platz gefeiert hatten.

Freiluftparty und Krawall

Vor zwei Wochen hatten Krawalle auf dem Opernplatz in Frankfurt für Aufsehen gesorgt, seitdem gilt an Wochenenden ab Mitternacht ein Betretungsverbot für den Opernplatz. Polizisten waren aus der Menge der Feiernden heraus mit Flaschen angegriffen worden. Mindestens fünf Beamte wurden nach Polizeieingaben verletzt, mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt.

Der Opernplatz hatte sich in den vergangenen Monaten auch angesichts der coronabedingten Schließung von Clubs und Diskotheken zur Freiluft-Partyzone entwickelt.