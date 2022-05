Der amerikanische Chemiker John F. Hartwig ist mit der "Emanuel- Merck-Vorlesung" ausgezeichnet worden.

Der Preis von Merck in Darmstadt ist mit 30.000 Euro dotiert. Der Pharma- und Chemiekonzern würdigt damit laut Mitteilung vom Montag die Forschungen des US- Amerikaners in der metallorganischen Chemie.