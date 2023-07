Der Chemie-Professor Khalid Salaita hat für seine Forschung zu einem Pandemien-Frühwarnsystem einen Preis des Darmstädter Pharmakonzerns Merck bekommen.

Der 44-Jährige entwickele mit seinem Forschungsteam an der Universität im US-amerikanischen Atlanta eine Plattform für automatisierte Echtzeit-Überwachung von über Luft übertragene Krankheitserreger, teilte Merck am Dienstag mit. Der "Future Inside Prize" 2023 ist mit 500.000 Euro dotiert. Merck-Chefin Garijo betonte: "Die Co- vid-19-Pandemie hat uns gelehrt, wie wichtig es ist, vorbereitet zu sein."