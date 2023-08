Polizisten und Teilnehmer einer Gegendemonstration des Eritrea-Festivals in Gießen stehen sich gegenüber

Polizisten und Teilnehmer einer Gegendemonstration des Eritrea-Festivals in Gießen stehen sich gegenüber Bild © dpa

Messe Gießen vermietet nicht erneut an Eritrea-Festival

Nach den Ausschreitungen rund um das Eritrea-Festival hat die Messe Gießen nun mitgeteilt, im kommenden Jahr nicht mehr ihre Räumlichkeiten dafür zu vermieten. Die Messe stellt sich allerdings auf einen Rechtsstreit mit dem Veranstalter ein.

Gewalt, 26 verletzte Polizisten und Sachbeschädigungen: Die Ausschreitungen rund um das Eritrea Festival im Juli beschäftigen die Stadt Gießen weiter. Nun sieht es danach aus, dass es 2024 keine Wiederholung der umstrittenen Veranstaltung geben wird, das hat die Messe Gießen mitgeteilt.

Schon lange hatte die Stadt von der Messe gefordert, ihre Räumlichkeiten nicht mehr an die Veranstalter des Festivals zu vermieten. Im Sommer hatte die Stadt zudem bis kurz vor dem Festival noch vergeblich versucht, ein Verbot der Veranstaltung gerichtlich durchzusetzen.

Messe: Kein Mietvertrag in aktueller Situation

Die Messe hatte stets juristische Bedenken geäußert und betont: Man wolle diskriminierungsfrei vermieten. Nun hat die Messe mitgeteilt: "Da wir die Interessen der Stadt unterstützen, haben wir dem Zentralrat der Eritreer mitgeteilt, dass aufgrund der aktuellen Situation von uns kein Mietvertrag ausgestellt wird."

Dennoch bleibt die Messe bei ihren Bedenken hinsichtlich einer möglichen Diskriminierung, damit habe man aber bei der Stadt kein Gehör gefunden, heißt es. Die Messe geht nun davon aus, dass die Absage an den Vermieter juristische Folgen haben wird. "Die Frage nach der Vermietung für 2024 scheint also von Richtern geklärt werden zu müssen", so die Messe.

Über die Entscheidung der Messe hatte zuerst die Gießener Allgemeine Zeitung berichtet.

Rund 1.000 Einsatzkräfte bei Krawallen im Einsatz

Im Konflikt um das Festival stehen sich in Deutschland lebende Kritiker und Unterstützer des eritreischen Regimes unversöhnlich gegenüber. Offiziell handelt es sich um eine Kulturveranstaltung, angemeldet vom Zentralrat der Eritreer in Deutschland, der als regierungsnah gilt.

Gegner werfen den Veranstaltern vor, Propaganda für das Regime und Machthaber Isaias Afewerki zu machen und auch Spenden dafür zu sammeln.

Weitere Informationen Ein-Parteien-Dikatur in Eritrea Eritrea mit seinen rund drei Millionen Einwohnern liegt im Nordosten Afrikas am Roten Meer und ist international weitgehend abgeschottet. Seit einer jahrzehntelang erkämpften Unabhängigkeit von Äthiopien vor 30 Jahren regiert Präsident Isayas Afewerki in einer Ein-Parteien-Diktatur. Die Meinungs- und Pressefreiheit sind stark eingeschränkt. Es gibt weder ein Parlament noch unabhängige Gerichte oder zivilgesellschaftliche Organisationen. Zudem herrscht ein strenges Wehrdienst- und Zwangsarbeitssystem, vor dem viele Menschen ins Ausland fliehen. Ende der weiteren Informationen

Bereits im 2022 hatte es gewaltsame Ausschreitungen bei einer ähnlichen Veranstaltung in Gießen gegeben. Im Juli 2023 waren schließlich beim Festival mit rund 2.000 Teilnehmenden zeitweise bis zu 1.000 Einsatzkräfte im Einsatz, es galt zeitweise eine Waffenverbotszone.

Nach den Krawallen hatte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) die Bundesregierung aufgefordert, den eritreischen Botschafter einzubestellen. Die polizeilichen Ermittlungen zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen dauern weiterhin an.

Ethnologe über Proteste von Eritreern "Der Frust der Regime-Kritiker sucht ein Ventil" Randale und verletzte Polizisten in Gießen, eine Massenschlägerei in Frankfurt. Zwischen Anhängern und Gegnern der Regierung Eritreas eskaliert in Hessen immer wieder die Gewalt. Ein Ethnologe erklärt im Interview die Hintergründe der Zusammenstöße. Zum Artikel