Feuerwehr-Fahrzeuge auf dem Messegelände in Fulda. Bild © osthessen-news.de

Rettmobil in Fulda nach Corona-Pause zurück

Einmal im Jahr ist Fulda das Ziel von Rettungskräften, Katastrophenschützern und Menschen, die sich für Feuerwehrtechnik und Drohnen interessieren. Nach der Corona-Pause öffnet die Leitmesse Rettmobil wieder ihre Tore - nach Meinung von Experten ist sie wichtiger denn je.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause gibt die Messe Rettmobil in Fulda ihr Comeback. Die laut Veranstalter weltweit größte Messe für Rettung und Mobilität dauert von Mittwoch bis Freitag, 11. bis 13. Mai. Auf dem Messegelände in Fulda-Galerie werden an den drei Tagen rund 25.000 Besucher erwartet.

Bei der jüngsten Ausgabe der Messe im Jahr 2019 wurde mit mehr als 30.000 Gästen ein Besucherrekord aufgestellt. Die Messe hat sich seit dem Beginn 2001 mit damals 3.500 Besuchern und 63 Ausstellern kontinuierlich zu dem Branchentreff schlechthin entwickelt. In diesem Jahr findet sie zum 20. Mal statt.

2021 legten sich Stadt und Messeveranstalter darauf fest, dass die Leistungsschau auch in den kommenden zehn Jahren ihre Heimat in Fulda haben werde. Zudem gebe es eine Option auf fünf weitere Jahre. Ein erweitertes Messe-Programm mit Ausstellungen für Camping, Pferdesport und Fahrräder soll es auch in Fulda geben.

460 Aussteller aus dem In- und Ausland

Bei der internationalen Leitmesse haben rund 460 Aussteller aus mehr als zwei Dutzend Ländern ihre Teilnahme zugesagt, darunter sind Firmen aus China, den USA und Pakistan. Die Besucher erwartet eine Ausstellung auf insgesamt 70.000 Quadratmetern in 19 Messehallen mitsamt Vorführungen der Geräte, Vorträgen und Workshops.

Auf den Freiflächen wird zum Beispiel demonstriert, wie die Feuerwehr bei Lösch- und Bergungseinsätzen vorgeht. Auf einem hügeligen Offroad-Parcours werden Einsatzfahrzeuge einem Härtetest unterzogen.

Mitglieder der Drohnenstaffel des DRK bei einer Einsatz-Vorführung. Bild © osthessen-news.de

Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus Osthessen wollen demonstrieren, wie Hessens modernste Drohnen-Staffel die ferngesteuerten Flugobjekte in Notlagen nutzt.

"Herausforderungen werden komplexer"

"Die Herausforderungen unserer Zeit werden immer komplexer", sagt Messe-Geschäftsführer Manfred Hommel. Insbesondere große Unglücke - ausgelöst durch Klimawandel, Krisen und Katastrophen - stellten immer neue Anforderungen an die Techniken, Kommunikation und Vernetzung der Rettungsorganisationen.

Der Fuldaer DRK-Kreisvorsitzende Christoph Schwab sagt: Das verheerende Hochwasser im Ahrtal habe gezeigt, welche große und wachsende Bedeutung der Katastrophenschutz habe. Die Rettmobil sei eine Plattform für den internationalen Austausch zu solchen Unglückslagen. Aber auch im Alltag sei das Rettungswesen allgegenwärtig. Statistisch gesehen rücke in Deutschland alle neun Sekunden ein Rettungs- oder Feuerwehrwagen aus, erklärte Schwab.

Weitere Informationen Besucher-Informationen Die Messe Rettmobil International 2022 ist vom 11. bis 13. Mai zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet. Tagestickets kosten 20 Euro und können online gebucht werden. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Am Veranstaltungsort (Messe Galerie, Wolf-Hirth-Straße, Fulda) stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Eine Übersicht zum Messe-Gelände gibt es auf diesem Plan . Ende der weiteren Informationen