Ein 32-Jähriger hat an der Bergstraße zwei Radfahrer offenbar wahllos mit einem Messer angegriffen. Einer von ihnen wurde schwer verletzt. Dank Zeugen konnte die Polizei den Angreifer festnehmen. Was ihn antrieb, ist noch unklar.

Videobeitrag Video zum Video Messerangriff auf zwei Radfahrer bei Lorsch [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Zahlreiche Streifen und ein Hubschrauber der Polizei sorgten am Dienstagnachmittag für Aufregung im Kreis Bergstraße. Die Beamten fahndeten nach einem Mann, der offenbar wahllos versucht hatte, mit einem Messer auf Radfahrer einzustechen. Zwei Männer hatten angegeben, der Unbekannte habe sie im Bereich der Wattenheimer Brücke am Radweg zwischen Lorsch und Einhausen angegriffen. Während einer von ihnen unbeschadet davonkam, erlitt das zweite Opfer, ein 40 Jahre alter Mann, schwere Verletzungen.

Der 40-Jährige sei sofort mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, teilten die Beamten mit. Er habe sich glücklicherweise nicht in Lebensgefahr befunden.

Zeuge konnte Angreifer identifizieren

Der Angreifer war unmittelbar nach der Tat zu Fuß in ein Waldstück geflohen. Zeugen konnten ihn nach Polizeiangaben allerdings identifizieren, so dass er noch am Abend auf seinem Heimweg in Bensheim (Bergstraße) festgenommen werden konnte. Bekannt wurde bislang lediglich, dass es sich um einen 32 Jahre alten Mann handelt. Warum er die beiden Radfahrer attackierte, ist noch unklar. Nährere Informationen zu dem Fall wollen Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des Mittwochs veröffentlichen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung gegen den 32-Jährigen. Am Mittwoch soll darüber entschieden werden, ob er in Untersuchungshaft kommt.