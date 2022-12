Nachdem die Polizei an der Frankfurter S-Bahn-Station Gateway Gardens auf einen mutmaßlichen Messerstecher geschossen hat, laufen die Ermittlungen. Der Mann ohne Fahrschein und Maske hatte zwei Kontrolleure verletzt.

Die Frankfurter Polizei ermittelt mit Hochdruck, nachdem am Mittwochabend in einer S-Bahn zwei Kontrolleure von einem Mann mit einem Messer verletzt worden sind. Die Beamten hatten nach eigenen Angaben in der S-Bahn-Station Gateway Gardens in der Nähe des Flughafens auf den mutmaßlichen Angreifer geschossen.

Polizei befragt Fahrgäste

Ein Polizeisprecher sagte am Donnerstag dem hr, der 27-Jährige befinde sich noch im Krankenhaus. Zu einem möglichen Motiv der Tat seien daher noch keine Angaben möglich. Die Polizei befragt demnach noch Zeugen – vor allem Fahrgäste aus der Bahn – und sichtet Videomaterial. In der Nacht seien die Tatortgruppe der Polizei und Experten der Spurensicherung im Einsatz gewesen.

Die Polizei war alarmiert worden, nachdem der Mann die beiden Kontrolleure mit dem Messer attackiert und verletzt hatte. Er war den Angaben zufolge in der S-Bahn ohne gültigen Fahrschein und ohne Maske erwischt worden. Daraufhin habe der Mann die Kontrolleure bedroht und angegriffen. Die 35 und 51 Jahre alten Männer erlitten Stichverletzungen im Arm- und Schulterbereich.

Schuss ins Bein an S-Bahnstation

An der Station Gateway Gardens kam die S-Bahn zum Halt, dort stiegen die alarmierten Polizisten zu. Sie setzten nach eigenen Angaben einen Schuss ab und verletzten den Angreifer am Bein. Nähere Angaben zu dem Schusswaffengebrauch konnte der Polizeisprecher am Donnerstag noch nicht machen.

Rettungskräfte brachten die drei Verletzten ins Krankenhaus. Es bestand laut Polizei keine Lebensgefahr. Andere Fahrgäste seien nicht verletzt worden.

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz an der S-Bahn-Station Gateway Gardens in Frankfurt. Bild © Christian Wolf

Ausfälle und Verspätungen im S-Bahn-Verkehr

Der Bahnhof Gateway Gardens wird von den S-Bahn-Linien S8 und S9 angefahren. Nach dem Zwischenfall wurde der Bahnhof abgesperrt.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) berichtete von Teilausfällen und Verspätungen auf der Strecke. Die S8 fuhr über den Flughafen-Fernbahnhof. Die Linie S9 wurde umgeleitet bis Raunheim.

Anm. d. Red.: In ersten Versionen dieses Beitrags war davon die Rede, dass ein Fahrgast bzw. Fahrgäste angegriffen worden seien. Die Polizei korrigierte die ersten Angaben im Laufe des Abends.