Nach dem Messerangriff auf einen Mann in Limburg soll der mutmaßliche Täter am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Bei der Attacke war das 54 Jahre alte Opfer auf dem Bahnhofsvorplatz schwer verletzt worden.

Auf dem Bahnhofsvorplatz in Limburg ist am Sonntag ein 54 Jahre alter Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Passanten hatten den Notruf gewählt. Der Mann musste mit Stichverletzungen in einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger sei wenige Stunden nach dem Vorfall in seiner Wohnung festgenommen worden.

Mutmaßlicher Täter und Opfer kannten sich nicht

Ersten Erkenntnissen zufolge haben sich die Männer zuvor nicht gekannt. "Nach Abstimmung mit der Limburger Staatsanwaltschaft wurde die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft und der 28-Jährige in Gewahrsam genommen", so die Polizei. Der Tatverdächtige sollte am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

