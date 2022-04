In einer Asylunterkunft in Büdingen (Wetterau) ist in der Nacht zum Dienstag ein Streit eskaliert.

Ein 26-Jähriger ging nach Zeugenaussagen mit einem Messer auf einen 24-jährigen Bewohner los, wie die Polizei mitteilte. Bis zum Eintreffen der Beamten war es den Zeugen aber bereits gelungen, den offenbar psychisch kranken Angreifer zu entwaffnen. Er wurde in eine Fachklinik gebracht.